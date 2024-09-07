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Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 133 Опубликовано

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, создавший компанию LoveFrom, совместно с итальянским брендом Moncler представил новую модульную одежду.

Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

Этот жилет можно носить отдельно или сочетать с пончо, паркой и курткой. Интересная особенность заключается в том, что модули крепятся к жилету с помощью магнитных элементов, напоминающих систему MagSafe в iPhone.

Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

Каждый элемент сделан из цельного куска переработанного нейлона, что позволяет избежать швов и создать форму, похожую на кимоно.

Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

Для этого использовался большой ткацкий станок, обычно применяемый для постельного белья. Одежда будет доступна для покупки с 24 сентября.

 

Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

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