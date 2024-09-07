Экс-дизайнер Apple сделал необычную модульную куртку

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, создавший компанию LoveFrom, совместно с итальянским брендом Moncler представил новую модульную одежду.

Этот жилет можно носить отдельно или сочетать с пончо, паркой и курткой. Интересная особенность заключается в том, что модули крепятся к жилету с помощью магнитных элементов, напоминающих систему MagSafe в iPhone.

Каждый элемент сделан из цельного куска переработанного нейлона, что позволяет избежать швов и создать форму, похожую на кимоно.

Для этого использовался большой ткацкий станок, обычно применяемый для постельного белья. Одежда будет доступна для покупки с 24 сентября.