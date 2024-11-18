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Edifier выпустила акустическую систему Hecate G2500 с RGB-подсветкой

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Компания Edifier анонсировала новую акустическую систему Hecate G2500, ориентированную на геймеров. Устройство выделяется не только RGB-подсветкой, но и встроенным микрофоном с функцией шумоподавления.

Edifier выпустила акустическую систему Hecate G2500 с RGB-подсветкой

Hecate G2500 оснащена двумя 53-мм динамиками с неодимовыми магнитами и DSP-чипом для улучшенного звучания.

Пользователи могут выбирать из трех режимов эквалайзера: игровой, музыкальный и кинематографический. Для создания эффекта погружения в игры система поддерживает виртуальный 7,1-канальный звук.

Edifier выпустила акустическую систему Hecate G2500 с RGB-подсветкой

Съёмный микрофон с функцией Acoustic Echo Cancellation (AEC) обеспечивает комфортное общение. На фронтальной панели расположена RGB-подсветка TempoFlow с 12 динамическими эффектами, которые реагируют на звук и настраиваются через утилиту Hecate Connect Center на ПК или приложение Edifier Connect для смартфонов.

Подключить колонку можно по USB или через Bluetooth 5.4. Цена Edifier Hecate G2500 в Китае составляет $41.

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