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Ученые: просмотр ТВ во время еды может быть причиной лишнего веса у детей

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Исследование, проведенное учеными из университета Минью в Португалии и представленное на Европейском конгрессе по ожирению, указывает на связь между использованием мобильных устройств и просмотром телевизора во время еды у детей и риском избыточного веса.

Ученые: просмотр ТВ во время еды может быть причиной лишнего веса у детей

В ходе исследования были проанализированы пищевые привычки 735 детей в возрасте от шести до десяти лет.

Ученые обнаружили, что у детей, которым разрешалось пользоваться мобильными устройствами и смотреть телевизор во время еды, вероятность набора избыточного веса была выше на 15% по сравнению с детьми, которые не отвлекались на гаджеты во время приема пищи.

Это указывает на то, что использование электронных устройств во время еды может быть фактором, способствующим росту веса у детей.

Ученые объясняют эту связь тем, что отвлечение на экраны мобильных устройств и телевизора мешает детям осознавать свое чувство сытости. Это может привести к частым перееданиям и набору лишнего веса в долгосрочной перспективе.

Эти результаты подчеркивают важность осознанного подхода к питанию и ограничения времени, проводимого детьми перед экранами во время еды.

 

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