EA запустила рекламную платформу для показа объявлений прямо в играх

Electronic Arts объявила о запуске платформы EA Advertising, через которую бренды смогут приобретать рекламные размещения внутри игр — как на внутриигровых объектах, так и непосредственно в пользовательском интерфейсе.

Первыми площадками для тестирования новой системы стали спортивные симуляторы компании — MADDEN NFL и серия FIFA. В футбольном симуляторе рекламные материалы будут отображаться рядом с текущим счётом матча, а также во время показа повторов.

По заявлению издателя, платформа обеспечит брендам интеграцию непосредственно в игровой процесс через динамическое размещение рекламы в режиме реального времени: баннеры на стадионах, элементы пользовательского контента и другие форматы.

Таким образом, монетизация крупных игровых проектов продолжает расширяться: помимо стоимости самой игры, расходов на расширенные издания с ранним доступом, дополнительного контента, сезонных абонементов и внутриигровых покупок, пользователи теперь также могут рассчитывать на просмотр рекламы.