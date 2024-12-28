Джеффри Хинтон: угроза вымирания человечества из-за ИИ составляет 10-20%

Джеффри Хинтон, часто называемый «крестным отцом искусственного интеллекта», заявил, что вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие 30 лет составляет от 10 до 20%.

Он отметил, что технологии развиваются гораздо быстрее, чем ожидалось.

Хинтон, который в 2023 году уволился из Google, чтобы открыто обсуждать риски ИИ, считает, что технологии могут выйти из-под контроля и представлять «экзистенциальную угрозу».

Он призывает к государственному регулированию ИИ, подчеркивая, что стремление компаний к прибыли не обеспечивает безопасность их разработок.