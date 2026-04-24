«Дзен» анонсировал ИИ-студию для редакций и СМИ

Платформа «Дзен» представила новый инструмент для редакций и медиа — ИИ-студию. Сервис предназначен для автоматической адаптации одного материала в разные форматы публикаций.

Сообщается, что на базе одного исходного текста система сможет создавать стандартные статьи, короткие посты для социальных сетей, а в дальнейшем — изображения и видеоматериалы. Таким образом, редакции смогут быстрее готовить контент для различных площадок.

На первом этапе ИИ-студия будет доступна внутри экосистемы «Дзена». В дальнейшем разработчики планируют открыть инструмент и для внешних платформ.

Уже сейчас редакциям предоставлена первая функция сервиса — генерация персонализированных заголовков. Система анализирует содержание материала и особенности аудитории, после чего предлагает несколько вариантов заголовков для разных категорий читателей.

По данным платформы, использование такой функции может увеличить кликабельность заголовков до двух раз. Точная дата запуска полного набора возможностей ИИ-студии пока не называется.