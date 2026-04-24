Главная » Новости

«Дзен» анонсировал ИИ-студию для редакций и СМИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Платформа «Дзен» представила новый инструмент для редакций и медиа — ИИ-студию. Сервис предназначен для автоматической адаптации одного материала в разные форматы публикаций.

Сообщается, что на базе одного исходного текста система сможет создавать стандартные статьи, короткие посты для социальных сетей, а в дальнейшем — изображения и видеоматериалы. Таким образом, редакции смогут быстрее готовить контент для различных площадок.

На первом этапе ИИ-студия будет доступна внутри экосистемы «Дзена». В дальнейшем разработчики планируют открыть инструмент и для внешних платформ.

Уже сейчас редакциям предоставлена первая функция сервиса — генерация персонализированных заголовков. Система анализирует содержание материала и особенности аудитории, после чего предлагает несколько вариантов заголовков для разных категорий читателей.

По данным платформы, использование такой функции может увеличить кликабельность заголовков до двух раз. Точная дата запуска полного набора возможностей ИИ-студии пока не называется.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.