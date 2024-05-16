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Dyson сделал умную швабру для влажной уборки по цене 700 долларов

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Компания Dyson, известная своими инновационными продуктами для дома, порадовала потребителей новым революционным изобретением.

Dyson сделал умную швабру для влажной уборки по цене 700 долларов

На рынке появился новый пылесос для влажной уборки под названием WashG1. Этот уникальный прибор отличается от других моделей тем, что не использует привычное всасывание, а применяет совершенно новую технологию с двумя контрвращающимися роликами из микрофибры.

Основное преимущество WashG1 заключается в его способности собирать как сухой, так и влажный мусор одновременно, что значительно упрощает процесс уборки. Благодаря двум резервуарам для чистой и грязной воды объемом по 800 мл каждый, пылесос WashG1 эффективно увлажняет ролики для более эффективного сбора мусора.

Dyson сделал умную швабру для влажной уборки по цене 700 долларов

Еще одно важное преимущество новинки — система автоматической самоочистки, которая промывает ролики после каждого использования. Кроме того, некоторые части пылесоса можно легко почистить в посудомоечной машине, что значительно упрощает процесс ухода за устройством.

Dyson гордится тем, что WashG1 способен очистить площадь до 287 квадратных метров, что является значительным прорывом в сравнении с предыдущими моделями.

Ожидается, что новый пылесос Dyson WashG1 поступит в продажу осенью по цене $700.

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