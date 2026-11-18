Компания Dyson представила новое устройство для ухода за волосами — Airsmooth Fluid Brush с модельным обозначением HB01. Электрическая щётка объединяет функции сушки, расчёсывания и укладки, позволяя работать с влажными волосами без отдельного фена.

Новинка стала первой щёткой Dyson, в которой для укладки используется направленный поток горячего воздуха. Устройство предназначено для выпрямления волос, создания объёма у корней и формирования различных вариантов причёски.

В конструкции предусмотрено 816 зубцов, между которыми распределяется воздушный поток. Производитель использует сочетание гибких конических элементов и специальных кольцевых зубцов, предназначенных для распутывания прядей.

Пользователям доступны три скорости воздушного потока и четыре температурных режима. Температуру можно установить на уровне 85, 100 или 113 градусов Цельсия. Кроме того, предусмотрена подача холодного воздуха для завершения укладки.

Dyson заявляет, что конструкция Airsmooth позволяет снизить механическое повреждение волос по сравнению с использованием определённых других инструментов компании.

В качестве подтверждения приводятся результаты испытаний американской лаборатории TRI. По их данным, после двух тысяч циклов расчёсывания при максимальной температуре и интенсивности обдува показатель суммарной ломкости волос оказался на 39% ниже, чем при применении насадки Dyson Airwrap Smoothing Comb.

При этом результаты такого сравнения относятся к конкретным условиям испытаний. Они не означают, что новая щётка предотвращает повреждение любых волос или превосходит все существующие устройства для укладки.

Airsmooth позволяет приподнимать волосы у корней, выпрямлять отдельные пряди, создавать волны и подкручивать кончики в разных направлениях.

Для упрощения обслуживания предусмотрен съёмный фильтр. В комплект также входит защитный чехол для зубцов. Поддержка универсального напряжения питания должна облегчить использование устройства во время зарубежных поездок.

В Китае новинку оценили в 1899 юаней. По ориентировочному пересчёту, приведённому профильным изданием, это около 21 тысячи рублей.

Сведения о сроках начала продаж устройства в России и его официальной российской цене пока не опубликованы.

Новая модель продолжает развитие категории устройств, совмещающих несколько этапов ухода за волосами. Основным отличием Airsmooth стало объединение привычной формы щётки с системой направленного воздушного потока.