Dyson представила первую свою лампу за 650 долларов

Dyson представила первую свою лампу за 650 долларов31.01.2020 08:54
Компания Dyson при разработке новой техники всегда использует самые передовые технологии.
Британский производитель пылесосов представит свою лампу Lightcycle Morph с большим количеством функций.
Среди них автоматическая подстройка под освещение, регулировка яркости света и его температура, а также уникальный режим имитации света свечи.
Лампа вращается по трем осям, и в ней реализовано сенсорное управление, а также установлен датчик присутствия.
Кроме этого предлагается 20 режимов работы, среди которых учеба, чтение и расслабление.
Lightcycle Morph будет предлагаться в двух вариантах – настольный и напольной. Первый оценивается в 650 долларов, а второй в 850 долларов.
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