Dyson представила первую свою лампу за 650 долларов

Компания Dyson при разработке новой техники всегда использует самые передовые технологии.

Британский производитель пылесосов представит свою лампу Lightcycle Morph с большим количеством функций.

Среди них автоматическая подстройка под освещение, регулировка яркости света и его температура, а также уникальный режим имитации света свечи.



Лампа вращается по трем осям, и в ней реализовано сенсорное управление, а также установлен датчик присутствия.

Кроме этого предлагается 20 режимов работы, среди которых учеба, чтение и расслабление.

Lightcycle Morph будет предлагаться в двух вариантах – настольный и напольной. Первый оценивается в 650 долларов, а второй в 850 долларов.