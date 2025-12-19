Dynabook представила в Японии первый ноутбук на Snapdragon

Компания Dynabook анонсировала на японском рынке свой первый ноутбук на базе процессора Qualcomm Snapdragon. Новая модель получила название Dynabook XD5 и стала первым устройством бренда с архитектурой ARM в потребительском сегменте.

В основе Dynabook XD5 используется восьмиядерный процессор Snapdragon X Plus X1P-42-100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц в режиме Boost. Чип работает в связке с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 512 ГБ. Для отображения информации предусмотрен 14-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей.

Толщина корпуса ноутбука составляет около 18,8 мм, а вес — порядка 974 граммов. Устройство оснащено сменным литий-полимерным аккумулятором, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео без подзарядки.

Набор интерфейсов Dynabook XD5 включает два полнофункциональных порта USB4, два порта USB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, видеовыход HDMI 2.1 (TMDS), разъём Ethernet 1 Гбит/с, слот для карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Также ноутбук поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В Японии Dynabook XD5 поступил в продажу в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Рекомендованная цена устройства составляет 219 780 иен, что эквивалентно примерно 113 тысячам рублей.