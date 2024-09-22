DxOMark: камера iPhone 16 Pro Max уступила Honor Magic 6 Pro и Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro Max получил четвертое место в тесте камеры от DxOMark. Устройство имеет три камеры: основную на 48 мегапикселей, сверхширокую на 48 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей.

Оно прошло тестирование в разных условиях освещения и показало неплохие результаты.

С общим баллом 157, iPhone 16 Pro Max уступает Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL и Huawei Pura 70 Ultra. В тесте выделяется его превосходство в видео: смартфон обеспечивает отличную стабилизацию, хорошее качество при слабом освещении и точную цветопередачу.

Что касается фотосъемки, iPhone 16 Pro Max показывает хорошие результаты в условиях яркого света, а его автофокусировка работает быстро и точно. Однако при увеличении изображения более чем в 2 раза качество заметно ухудшается. Сверхширокий сенсор, несмотря на высокое разрешение, не дает такой же детализации, как основной.

Ночной режим работает неплохо, но иногда добавляет шум и снижает детализацию. Новые функции редактирования, хотя и не упомянуты в тесте, могут улучшить общее впечатление от фотографии. Планшет также подходит для портретной и экшен-съемки благодаря быстрой автофокусировке и точной экспозиции.