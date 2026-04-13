Дуров сообщил о планах усилить борьбу со спам-ботами в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере планируется решить проблему спам-ботов, которые массово ставят реакции на сообщения пользователей, привлекая таким образом внимание.

По его словам, в будущем появится возможность блокировать такие аккаунты прямо из списка реакций, а также удалять уже оставленные ими отметки. Сейчас администраторам каналов доступна только опция полного отключения реакций, без более точечных настроек.

Также ранее сообщалось, что Telegram работает над механизмами защиты от накруток в опросах.

