Американский автопроизводитель Ford известен своей мощью и скоростью благодаря своей линейке мощных и жадных до бензина монстров на колесах. Компания начала тиражировать свои мощные традиционные модели в области электромобилей.

По мере того как Ford продолжает расширять линейку электромобилей, похоже, компания надеется сохранить часть своей клиентуры, привязанной к бензиновым двигателям. Недавнее исследование показало, что 20% водителей скучают по запаху бензина в своих электромобилях. В ответ на эту обратную связь Ford выпустил аромат на тему бензина, чтобы, по крайней мере, удовлетворить потребности определенного сегмента клиентов.

Новый парфюм на тему бензина Ford называется Mach-Eau и был создан в сотрудничестве с парфюмером Olfiction. Mach-Eau нацелен на воссоздание ощущения и запаха салона автомобиля в сочетании с множеством других запахов, включая запах дыма, резины, бензина и животных.

Очевидно, Ford не намерен продавать аромат Mach-Eau, по крайней мере, пока. Он дебютировал на фестивале скорости в Гудвуде. Во время фестиваля было сделано несколько вдохов ароматов бензина.

Аромат на тему бензина для водителей, воссоздающий ощущение мощных бензиновых двигателей Ford, может понравиться некоторым водителям. Тем не менее, еще неизвестно, как этот аромат станет частью освежающего ощущения от предложений Ford EV. Если бы компания полагалась на отзывы, полученные в результате указанного опроса, только небольшая часть пользователей могла бы одобрить такие шаги. Была ли выборка, использованная для исследования, статистически репрезентативной — это еще один вопрос, который определяет степень вывода, который можно сделать из ее результатов.

Наконец, даже несмотря на то, что каждый пятый водитель пропустил запах бензина, нет данных, указывающих, какая часть водителей полюбит аромат бензина на своих электромобилях.

Источник — Astera.