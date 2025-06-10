DualSense получит поддержку нескольких устройств одновременно

Компания Sony анонсировала важное обновление для своих геймпадов DualSense, которое позволит подключать контроллеры сразу к нескольким устройствам. Об этом сообщает Rutab.net со ссылкой на официальное сообщение компании в Twitter.

Согласно информации Sony, после установки обновления пользователи смогут одновременно подключать DualSense к консолям PlayStation 5 и ПК без необходимости повторной синхронизации. Также будет доступна работа с несколькими консолями PS5 одновременно, что создаёт новые возможности для мультиплатформенных игроков.

Точные детали работы новой функции пока не раскрываются. Компания пообещала позже опубликовать инструкции по подключению, уточнить количество поддерживаемых устройств и дату выхода обновления. В Sony отметили, что текущая версия DualSense требует ручного переключения между устройствами через Bluetooth или кабель, что может быть неудобно для пользователей, предпочитающих играть на нескольких платформах.

Обновление призвано упростить процесс подключения и повысить удобство использования контроллера, особенно для тех, кто часто переключается между PS5 и ПК.