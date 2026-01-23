Dr.Web выявила новые трояны для Android в магазине Xiaomi

Специалисты Dr.Web сообщили о новой волне троянов для Android, распространяющихся через магазин приложений Xiaomi и каналы с модифицированными приложениями. Пользователи, скачивающие взломанные версии клиентов Spotify, YouTube, Netflix или некоторых игр из магазина GetApps, рискуют установить вредоносные программы, которые скрытно кликают по рекламным ссылкам и предоставляют злоумышленникам контроль над браузером.

По обновлённой информации на 17:00 МСК служба поддержки Xiaomi заявила, что все приложения, указанные Dr.Web, были удалены из GetApps.