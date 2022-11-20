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Доступный ноутбук Acer Aspire 3 A315 оснащён процессором APU Ryzen 3 7320U

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Acer представила новый ноутбук Aspire 3 A315-24P-R75B на базе процессора Ryzen 3 7320U. Также будет предложена модификация на Ryzen 5 7520U, но от младшей версии этот вычислительный чип отличается только повышенной частотой.
Новинка стала первой моделью на базе процессоров AMD Mendocino. Ее оснастили 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD.

Установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD накопитель на 128 ГБ памяти. Заявлено, что на одном заряде ноутбук проработает до 11 часов.

Серия AMD Mendocino разработана специально для создания тонких и недорогих ноутбуков с хорошей производительностью.

Процессоры серии получили графическое ядро Radeon 610M со 128 потоковыми процессорами.

Acer Acer Aspire 3 A315
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