Доступна ранняя версия Android 16: новые функции и улучшения

С сегодняшнего дня тестировщики и разработчики могут попробовать первую предварительную версию новой мобильной операционной системы Android 16 — Android 16 Developer Preview 1. Эта версия предлагает новые функции для фотогалереи и обмена медицинскими данными в приложениях.

Google анонсировала, что график релизов новых версий Android изменится: теперь основное обновление Android 16 выйдет в мае, а не осенью, как это было ранее. Это позволит производителям устройств и разработчикам быстрее адаптировать новые функции.

Мэтью Маккалоу, руководитель отдела разработки Android, отметил, что это начало более частых выпусков новых API, что поможет ускорить внедрение инноваций.

В новой версии разработчики смогут интегрировать функцию выбора фотографий, что упростит процесс обмена изображениями и видео. Это позволит пользователям легко выбирать файлы для отправки, получая доступ ко всей библиотеке.

Также в Android 16 представлена предварительная версия приложения Health Connect, которое позволит сторонним приложениям управлять медицинскими данными. Это аналог функции Apple Health, позволяющий устройствам и приложениям обмениваться медицинской информацией с согласия пользователя.

Первая публичная бета-версия Android 16 станет доступна в январе следующего года, а полное обновление ожидается в мае, возможно, во время ежегодного мероприятия Google I/O.