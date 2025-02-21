Дорогие видеокарты GeForce RTX 5090 имеют бракованные GPU

Читатель TechPowerUp сообщил, что его видеокарта Zotac GeForce RTX 5090 Solid имеет недостаток в блоках растеризации (ROP).

Вместо ожидаемых 176 блоков у него оказалось только 168, что подтвердилось с помощью утилиты GPU-Z. TechPowerUp проверил свою карту и также обнаружил недостаток в восьми блоках.

Блоки ROP отвечают за последние этапы обработки изображения, включая объединение цветов, тестирование глубины и сглаживание краёв. Их количество влияет на производительность видеокарты при рендеринге.

Обзор Zotac GeForce RTX 5090 Solid показал, что она работает хуже, чем эталонная версия Nvidia. После обнаружения проблемы TechPowerUp провёл дополнительные тесты, и в игре Elden Ring карта оказалась медленнее других версий RTX 5090, включая Founders Edition и Asus ROG Astral RTX 5090 OC.

Zotac заявила частоту GPU в 2407 МГц, что соответствует эталонному значению, но реальная производительность страдает из-за нехватки блоков ROP. Другие версии RTX 5090 от Asus, Gigabyte и MSI не столкнулись с такими проблемами.

Сейчас в сети появились сообщения о нехватке ROP и у карт от Gigabyte и Manli. По неподтверждённой информации, проблема может быть связана с чипом GB202, а не с BIOS. Проверить количество блоков ROP можно с помощью GPU-Z, где их должно быть 176 для модели RTX 5090. Официальных комментариев от Nvidia или Zotac пока не поступало.

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