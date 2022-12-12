Doogee выпустила первый в мире смартфон S99 с камерой ночного видения на 64 Мп

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Компания Doogee представила новый смартфон S99, который становится первым в мире с камерой ночного видения. Заявлено, что в устройстве установлен 64 Мп датчик из профессиональных устройств ночного видения.

Возможность камеры – фотографировать объекты на расстоянии до 20 метров при полной темноте. Основной датчик камеры дополнен системой из трех объективов.

Разрешение модулей составляет 106, 16 и 16 Мп. В продаже модель появилась в черном и золотом цвете с защитой по стандарту IP68 и IP69K.

Смартфон имеет экран IPS диагональю 6,3 дюйма и работает на базе процессора MediaTek Helio G96, который дополнен 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор установлен на 6 000 мАч и поддерживает 15-ватную зарядку.

Сбоку устройства имеется сканер отпечатков пальцев. Стоимость Doogee S99 составляет 6 600 рублей.