Doogee представила защищённые смартфоны с проектором, тепловизором и подсветкой

Компания Doogee приняла участие в выставке «Связь-2025» в Москве, где представила ряд защищённых смартфонов с необычными функциями. Среди новинок — прототип смартфона с проектором V Max Play, модель Fire 6 с тепловизором и тонкий смартфон Blade GT Pro с динамической подсветкой.

Doogee V Max Play оснащён встроенным LED-проектором, способным формировать изображение диагональю до 100 дюймов с разрешением 480p. Устройство поддерживает автоматическую фокусировку на расстоянии до одного метра и снабжено активной системой охлаждения проектора с вентилятором. За продолжительное воспроизведение отвечает аккумулятор ёмкостью 22 000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Основная камера устройства имеет разрешение 108 Мп, а также дополнена широкоугольным модулем на 8 Мп и камерой ночного видения на 20 Мп. На задней панели установлен мощный походный фонарь.

Модель Doogee Fire 6 отличается встроенным тепловизором, что делает её удобным решением для охотников, строителей и любителей активного отдыха. Смартфон оснащён 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, платформой Unisoc T606, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Батарея на 10 400 мА·ч поддерживает 18-ваттную зарядку. В набор камер входят основной модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп.

Яркой новинкой стала модель Doogee Blade GT Pro. Смартфон получил корпус толщиной 10,5 мм с оригинальной разноцветной подсветкой на задней панели, которая реагирует на звонки, уведомления и синхронизируется с музыкой. Blade GT Pro оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7300, 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 36 ГБ) и накопителем на 512 ГБ. Основная камера имеет разрешение 100 Мп, а фронтальная камера — 32 Мп.

Все представленные устройства соответствуют стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, обеспечивая устойчивость к воде, пыли, падениям и экстремальным условиям эксплуатации.