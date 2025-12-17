Главная » Новости

Домены .RU и .РФ могут связать с идентификацией через «Госуслуги»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Профильный комитет Государственной думы предложил ввести обязательную идентификацию владельцев доменных имён в зонах .RU и .РФ с использованием портала «Госуслуги». Инициатива объясняется необходимостью усилить меры против фишинговых ресурсов и повысить прозрачность регистрации доменов. При этом представители юридического сообщества отмечают, что при возникновении сложностей с подтверждением данных доменные имена могут быть отозваны без судебного разбирательства. Если поправки будут утверждены, новые правила начнут действовать осенью 2026 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.