Домены .RU и .РФ могут связать с идентификацией через «Госуслуги»

Профильный комитет Государственной думы предложил ввести обязательную идентификацию владельцев доменных имён в зонах .RU и .РФ с использованием портала «Госуслуги». Инициатива объясняется необходимостью усилить меры против фишинговых ресурсов и повысить прозрачность регистрации доменов. При этом представители юридического сообщества отмечают, что при возникновении сложностей с подтверждением данных доменные имена могут быть отозваны без судебного разбирательства. Если поправки будут утверждены, новые правила начнут действовать осенью 2026 года.