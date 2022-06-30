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Доля реализованных в РФ смартфонов китайских брендов во II квартале увеличилась на 15%

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По данным ритейлера МТС, на рынке смартфонов сейчас лидером стала китайская компания Xiaomi.
Аналитики продаж МТС рассказали о продажах смартфонов в период с апреля по июнь текущего года.

Сейчас китайские компании Xiaomi и realme, а также другие китайские производители занимают две трети российского рынка. На первом месте Xiaomi с долей 30,6%.

На втором расположилась Samsung с показателем 18,5%, третье у realme – 13%.

Было также отмечено, что сейчас средний чек составляет 23 тыс. рублей, что на 15% меньше, чем в прошлом квартале, но на уровне отчетного периода прошлого года.

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