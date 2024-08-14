Доля ПК с ИИ на рынке увеличилась до 14%

Ранние исследования специалистов показывали, что люди еще мало доверяют устройствам, оснащенным искусственным интеллектом.

Но похоже, что пользователи меняют мнение с выходом новых таких устройств. Аналитики компании Canalys представили данные о продажах ПК за первую половину 2024 года, которые оказались весьма интересными.

В частности, доля компьютеров, поддерживающих современные функции искусственного интеллекта, значительно возросла по сравнению с началом года.

На конец второго квартала было отгружено 8,8 миллиона ПК с процессорами, оснащёнными модулями NPU для выполнения ИИ-операций.

К таким устройствам относятся все актуальные решения Apple, модели на базе чипов Intel Meteor Lake и Ryzen 7040/8040, а также новейшие ноутбуки на платформах Snapdragon X. Общая доля таких ПК на рынке возросла до 14%, по сравнению с 7% в первом квартале.

В сегменте Windows одним из ведущих поставщиков стала компания Lenovo, выпустившая в этом году модели Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s. В тройку лидеров также вошли HP с ноутбуками Omnibook X 14 и EliteBook Ultra G1, а также Dell с новинками серий XPS, Latitude и Inspiron.

По прогнозам экспертов, к концу года объём поставок компьютеров с поддержкой ИИ увеличится до 44 миллионов единиц, а в следующем году этот показатель может достичь 103 миллионов устройств.