Доля Nvidia на рынке видеокарт составила уже 88%

В первом квартале 2024 года продажи сложных видеокарт для настольных компьютеров просели по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли за год.

Компания Nvidia увеличила свою долю на рынке до 88%, в то время как доля AMD снизилась до 12%. У Intel доля рынка по-прежнему остается незначительной.

В первом квартале 2024 года было продано 8,7 миллиона видеокарт для настольных ПК от Nvidia, AMD и Intel. Это на 9% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 39,2% больше, чем в тот же период прошлого года ранее.

Nvidia отгрузила 7,66 миллиона видеокарт, немного превысив результаты квартала. За год темпы роста составили 46% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Ситуация с AMD иная. Компания поставила всего 1,04 миллиона дискретных видео, что означает снижение на 41% по сравнению с обычным кварталом. Однако это на 39% больше, чем годом ранее.

Поставки Intel остаются незначительными, несмотря на выход на рынок видеокарты. Компания пока не может конкурировать с лидерами.