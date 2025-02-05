Доходы Apple от реализации iPhone достигли отметки уже в 2 триллиона долларов

Хотя продажи iPhone снизились по сравнению с рекордами 2022 года, Apple начала 2025 год с важным достижением — общая сумма продаж iPhone превысила 2 триллиона долларов.

Этот смартфон стал ключевым продуктом для компании на протяжении последних восемнадцати лет, сыграв важную роль в создании экосистемы Apple.

В 2024 году в мире насчитывалось около 1,38 миллиарда активных пользователей iPhone, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. За 2024 финансовый год Apple заработала 201,1 миллиарда долларов на продаже iPhone, что немного больше, чем в 2023 году.

За последние четыре года спрос на iPhone значительно возрос благодаря инновациям и интеграции с другими продуктами Apple. 2022, 2023 и 2024 годы стали рекордными по продажам, составив более 40% от общего объема продаж iPhone за всю историю.

Общее количество отгруженных устройств достигло 2,3 миллиарда, что составляет около 15% от всех смартфонов, когда-либо проданных в мире.