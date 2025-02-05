Главная » Новости

Доходы Apple от реализации iPhone достигли отметки уже в 2 триллиона долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Хотя продажи iPhone снизились по сравнению с рекордами 2022 года, Apple начала 2025 год с важным достижением — общая сумма продаж iPhone превысила 2 триллиона долларов.

Этот смартфон стал ключевым продуктом для компании на протяжении последних восемнадцати лет, сыграв важную роль в создании экосистемы Apple.

В 2024 году в мире насчитывалось около 1,38 миллиарда активных пользователей iPhone, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. За 2024 финансовый год Apple заработала 201,1 миллиарда долларов на продаже iPhone, что немного больше, чем в 2023 году.

За последние четыре года спрос на iPhone значительно возрос благодаря инновациям и интеграции с другими продуктами Apple. 2022, 2023 и 2024 годы стали рекордными по продажам, составив более 40% от общего объема продаж iPhone за всю историю.

Общее количество отгруженных устройств достигло 2,3 миллиарда, что составляет около 15% от всех смартфонов, когда-либо проданных в мире.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.