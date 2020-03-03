Дочка «Сбербанка» и Huawei запустили облачную платформу

Облачная платформа носит названием SberCloud.Advanced и ней будет 37 облачных сервисов.

Разработкой платформы занимаются Huawei и SberCloud. Последняя является дочерней компанией «Сбербанка».

Как говорится в сообщении, новая облачная платформа позволит предложить новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг.

Также сообщается, что клиенты SberCloud смогут разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, управлять облачной контейнеризацией, автоматически управлять, развертывать и масштабировать приложениями, а еще появится возможность работы с кластерами больших данных.

В платформе предложат 37 облачных сервисов. Ориентирована SberCloud.Advanced на небольшие стартапы, а также на малый, крупный или средний бизнес.