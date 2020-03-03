Дочка «Сбербанка» и Huawei запустили облачную платформу

Дочка «Сбербанка» и Huawei запустили облачную платформу03.03.2020 14:46
Облачная платформа носит названием SberCloud.Advanced и ней будет 37 облачных сервисов.
Разработкой платформы занимаются Huawei и SberCloud. Последняя является дочерней компанией «Сбербанка».
Как говорится в сообщении, новая облачная платформа позволит предложить новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг.
Также сообщается, что клиенты SberCloud смогут разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, управлять облачной контейнеризацией, автоматически управлять, развертывать и масштабировать приложениями, а еще появится возможность работы с кластерами больших данных.
В платформе предложат 37 облачных сервисов. Ориентирована SberCloud.Advanced на небольшие стартапы, а также на малый, крупный или средний бизнес.
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