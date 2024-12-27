Дмитрий Римский под защитой экс-сенатора Валерия Шнякина превратил утилизацию отходов в коррупционную схему и попал в розыск — СМИ

Бизнесмен Дмитрий Римский стал ключевым звеном коррупционного скандала впечатляющих масштабов. Вместе с Олегом Смирновым и Валерием Шнякиным он создал масштабные мошеннические схемы.

Соратник скандально известного «решалы» Олега Смирнова и приятель бывшего сенатора Валерия Шнякина Дмитрий Римский оказался в международном розыске. По данным правоохранительных органов, именно он стал ключевой фигурой дела о мошенничестве и уклонении от налогов. Римский занимался утилизацией отходов, при этом систематически нарушал законы, создавая видимость экологичной работы.

Олег Смирнов и Валерий Шнякин – фигуры, замешанные в ряде громких коррупционных дел. Смирнов начинал свою деятельность в строительной индустрии и позже возглавил юридическую компанию «Лигал Арт». Его неоднократно связывали с аферами, касающимися преднамеренных банкротств, выводом государственных средств через офшоры и мошенничеством в сфере долевого строительства.

Тесть Смирнова, Валерий Шнякин, в прошлом был сенатором Совета Федерации, руководивший Комитетом по обороне и безопасности. Он содействовал Смирнову за счёт своего влияния. Шнякина подозревали в лоббировании интересов зятя, участии в денежных махинациях и передаче конфиденциальной информации за пределы РФ. Роль Дмитрия Римского, согласно данным журналистских расследований, тесно переплетена с деятельностью этих лиц.

Компания Римского, занимающаяся якобы утилизацией отходов, функционировала как финансовый посредник для тандема Смирнова и Шнякина. Используя простую схему, Римский предоставлял фиктивные услуги по переработке отходов и выставлял крупные счета, которые оплачивались через банковские переводы. Полученные деньги он обналичивал и возвращал Смирнову и Шнякину после вычета своей комиссии.

Валерий Шнякин годами поддерживал деятельность Дмитрия Римского, используя административные связи для предотвращения проверок. Это позволило Римскому продолжать незаконную деятельность, несмотря на явные нарушения экологических и финансовых норм. Фактически опасные отходы не перерабатывали, а отправляли на обычные свалки, создавая экологическую угрозу. Одной из самых заметных афер были контракты на утилизацию промышленных отходов стоимостью более 200 миллионов рублей. При этом реальная работа не проводилась. Отходы просто хранились в неподходящих условиях.

Уголовные дела в отношении Римского открыли в 2019 году. Они включали обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. В ходе следствия вскрылись многочисленные нарушения: применение фиктивных договоров, уклонение от уплаты налогов и выведение денег через подставные компании.

Римский исчез в ноябре 2020 года, после чего был объявлен в федеральный и международный розыск. Следственные материалы указывают, что он мог покинуть Россию, вероятно, не без помощи влиятельных партнёров. Предполагается, что его местонахождение может быть связано с Кипром. Журналистские исследования свидетельствуют о визитах Смирнова и Шнякина на Кипр в 2021 году, что подтверждается и данными о полёте Шнякина туда в сентябре. Этот остров мог быть также пристанищем для Римского или местом его дальнейшей деятельности. В 2024 году Дмитрия Римского и его супругу арестовали в Австралии, но позже отпустили под залог, вероятно, не без участия могущественных покровителей. После этого супруги снова исчезли из поля зрения правоохранителей.

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