Для суперкомпьютера МГУ создали хранилище на процессорах Baikal-S

Для суперкомпьютера «Исток» Московского государственного университета имени Ломоносова создали систему хранения данных на серверах с процессорами Baikal-S. О завершении работ сообщили «Группа Астра» и компания «Спинтроника». Сам суперкомпьютер эксплуатируется в университете с первого квартала 2026 года.

Серверы для проекта изготовила «Спинтроника». На них развернули программно-определяемое хранилище SDS TROK от «Группы Астра». «Исток» обращается к файлам по сетевому протоколу NFS. Такой способ подключения позволяет вычислительному комплексу работать с данными, которые размещены на отдельных серверах хранения.

По данным разработчиков, университет включил в требования к проекту использование российских комплектующих и совместимость с Baikal-S. Эти процессоры установлены в серверах подсистемы хранения. Именно о завершении работ над этой частью комплекса сообщили компании.

Проект профинансировали из федерального бюджета через Минобрнауки. Заявка МГУ победила в открытом конкурсе на обновление материально-технической базы организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Новое хранилище предназначено для работы в составе университетского программно-аппаратного комплекса «Исток».