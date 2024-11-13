Для ремастера GTA Trilogy выпустили патч с «классическим» освещением

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получил крупное обновление, которое было выпущено для консолей и ПК. Основным нововведением стала переработка освещения, которое теперь стало более приближенным к оригинальной версии, ранее доступной только на мобильных устройствах.

Для тех, кто привык к графике GTA: San Andreas на ПК, новое освещение может показаться необычным. Однако на самом деле именно так игра выглядела на PlayStation 2, и многие поклонники считают, что при портировании на ПК и консоли атмосфера была утрачена. В обновленной версии освещение стало более естественным, при этом игроки могут отключить его через настройки, если предпочитают старую версию.