Главная » Новости

Для ремастера GTA Trilogy выпустили патч с «классическим» освещением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получил крупное обновление, которое было выпущено для консолей и ПК. Основным нововведением стала переработка освещения, которое теперь стало более приближенным к оригинальной версии, ранее доступной только на мобильных устройствах.

Для ремастера GTA Trilogy выпустили патч с «классическим» освещением

Для тех, кто привык к графике GTA: San Andreas на ПК, новое освещение может показаться необычным. Однако на самом деле именно так игра выглядела на PlayStation 2, и многие поклонники считают, что при портировании на ПК и консоли атмосфера была утрачена. В обновленной версии освещение стало более естественным, при этом игроки могут отключить его через настройки, если предпочитают старую версию.

Для ремастера GTA Trilogy выпустили патч с «классическим» освещением

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.