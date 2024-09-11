Для музея Nintendo сделали канализационный люк с изображением Пикачу

2023 год стал успешным для Pokémon Local Acts, и в 2024 году организация готова поделиться новыми достижениями.

За последние месяцы было проведено множество местных мероприятий, но теперь анонсирована особая установка в уникальном месте.

Цель Pokémon Local Acts — украсить определенные районы Японии и привлечь туристов. Одним из значимых проектов стала замена крышек люков на покемонов, что уже принесло положительные результаты.

Следующая крышка люка появится в музее Nintendo. Это будет третья такая крышка в Удзи-Сити, Киото, и она отличается особым дизайном — на ней изображен Пикачу рядом с Game Boy.

Посмотреть на новую крышку можно будет с момента открытия музея Nintendo 2 октября 2024 года.