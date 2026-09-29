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Для iPhone Duo раскрыли пять новых экранов режима StandBy

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Для iPhone Duo раскрыли пять новых экранов режима StandBy

В iOS 27 для iPhone Duo обнаружили пять ранее не анонсированных вариантов оформления режима StandBy. Новые данные появились после изучения локализационных строк и симулятора iOS 27.1.

Среди найденных вариантов — Home Camera с выводом изображения с одной камеры или сетки до девяти камер, Home Modular с элементами управления умным домом, экран со Снупи, а также режимы Flow и Fade. Подробности о последних двух пока ограничены.

Ранее Apple уже показывала варианты Analog, Digital, Classic Calendar, Weather, Photos, Memories, Shared Albums и Modular. Пользователи смогут менять стиль и цвета интерфейса, а также выбирать один из пяти вариантов расположения виджетов.

Продажи iPhone Duo должны начаться 23 октября, а предзаказы откроются 16 октября.

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