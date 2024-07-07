Для фанатов Tesla Cybertruck сделали мини-ПК в виде внедорожника

Мини-компьютер в виде Tesla Cybertruck, представленный компанией Xyber XPC, является интересным продуктом для фанатов и энтузиастов.

Он основан на процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с высокими характеристиками производительности. Встроенная видеокарта Radeon 780M обеспечивает возможность играть в множество новых игр, хотя необходимо отметить, что высокие значения кадров в секунду (FPS) могут быть недостижимы.

Устройство имеет оригинальный дизайн, повторяющий внешний вид внедорожника Tesla Cybertruck. Внутри «кузова» компьютера располагается всё необходимое оборудование, и двери могут открываться, а багажник — откидываться. Отсутствие видимых кнопок питания сохраняет внешний вид устройства.

Компания Xyber XPC не предоставила точных сведений о дате релиза и ценах, но сообщила, что мини-компьютер находится на стадии производства и появится на рынке в ближайшие месяцы.

Предварительная стоимость мини-ПК будет достигать 850 долларов.