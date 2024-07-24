Для фанатов Marvel создана спецсерия смартфона Poco F6 Deadpool

Правда пока известно, что версия Poco F6 Deadpool Limited Edition выйдет на индийском рынке.

Бренд Poco в Индии официально анонсировал презентацию новой версии своего смартфона Poco F6, приуроченной выходу третьего фильма известной франшизы «Дэдпул и Росомаха».

Эксклюзивный вариант смартфона получил названием Poco F6 Deadpool Limited Edition и будет представлен 26 июля. Из названия можно понять, кому приурочена новинка — антигерою Marvel — Дэдпулу.

Накануне изображения смартфона уже оказались в сети, и благодаря этому стало известно, что гаджет получит ярко-красный цвет и желтый логотип бренда.

Poco F6 Deadpool Limited Edition будет поставляться в специальной упаковке с несколькими коллекционными предметами в комплекте, помимо стандартных аксессуаров.

Также можно ожидать, что устройство получит пользовательский интерфейс в стиле Дэдпула. Предположительно, телефон будет доступен только в версии с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики устройства, вероятно, останутся без изменений по сравнению с обычной моделью Poco F6.

Poco F6 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет чип Snapdragon 8s Gen 3, работающий на Android 14 с HyperOS. Телефон получит оперативную память LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 90-ваттной быстрой зарядки.

На передней панели будет установлена 20-мегапиксельная селфи-камера, а сзади — система двойной камеры с поддержкой OIS: 50-мегапиксельная (основная) + 8-мегапиксельная (сверхширокоугольная). Телефон также будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандарту IP65.

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