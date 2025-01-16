DJI Flip предлагает более качественную камеру по сравнению с моделью DJI Neo, которая стоит $199.

DJI представила компактный складной дрон DJI Flip за 45 000 рублей, который способен делать традиционные съемки, но с лучшей стабилизацией и временем работы до 31 минуты.

Он автоматически включается при раскрытии корпуса, что упрощает запуск. Пропеллеры защищены специальной конструкцией, а встроенный ИК-датчик предотвращает лобовые удары.

Камера дрона имеет 1/1,3-дюймовый сенсор и поддерживает видеосъемку в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также доступны вертикальные видео в 2,7K и 48-мегапиксельные фотографии. Дрон весит 249 г, но в сложенном виде он не поместится в карман, несмотря на компактность.

К тому же устройство достаточно шумное. Цена в $439 включает контроллер начального уровня, а за $779 можно получить комплект с тремя аккумуляторами и более продвинутым контроллером с экраном. DJI Flip уже доступен для покупки.