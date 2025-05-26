Дизайнеры провели презентацию обуви в стиле Tesla Cybertruck

Лос-анджелесская студия 2-LA Design представила концепт обуви, вдохновлённой дизайном электропикапа Tesla Cybertruck. Новинка получила название CyberShoes и отличается характерными угловатыми формами, минимализмом и резкими геометрическими линиями, отсылающими к эстетике футуристического автомобиля.

Кроссовки выполнены в монохромной чёрной цветовой гамме без плавных линий и декоративных элементов. Подошва и внутренняя структура обуви созданы с помощью 3D-печати: они напоминают амортизирующую сетку, обеспечивающую комфорт при ходьбе. По словам авторов проекта, такой подход позволяет добиться ощущения «ходьбы по облакам».

Студия не раскрывает сроков возможного запуска серийного производства, отметив, что на текущем этапе модель находится на стадии концептуальной проработки. CyberShoes были представлены как арт-объект, демонстрирующий, как может выглядеть синтез индустриального дизайна и модной уличной культуры будущего.

Cybertruck, вдохновивший дизайнеров, был представлен компанией Tesla в 2019 году и стал знаковым примером нетрадиционного подхода к автомобильному дизайну. Внешний облик пикапа продолжает оказывать влияние на креативные индустрии, включая моду, архитектуру и цифровой дизайн.