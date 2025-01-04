Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны

Дизайнер Сонхен Ким из Focus Studio представил концептуальный пылесос Budding, который выглядит как стильная ваза и прекрасно вписывается в интерьер. Это устройство сочетает в себе три функции: ручной пылесос, настольную лампу и вазу для икебаны.

На первый взгляд Budding кажется декоративным элементом, но скрывает в себе вертикальную трубку, которая служит пылесосом.

Конструкция позволяет легко разбирать устройство для замены фильтров. Основание Budding выполняет роль настольной лампы, создавая мягкое освещение для уютной атмосферы.

Кроме того, устройство может использоваться как ваза, позволяя закрепить стебель цветка и создавать красивые композиции.

Дизайн Budding вдохновлён природой и напоминает росток, что делает его привлекательным для любителей минимализма. Хотя Budding пока существует только в виде концепта, он уже вызвал интерес у поклонников нестандартных решений.