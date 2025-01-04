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Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Дизайнер Сонхен Ким из Focus Studio представил концептуальный пылесос Budding, который выглядит как стильная ваза и прекрасно вписывается в интерьер. Это устройство сочетает в себе три функции: ручной пылесос, настольную лампу и вазу для икебаны.

Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны

На первый взгляд Budding кажется декоративным элементом, но скрывает в себе вертикальную трубку, которая служит пылесосом.

Конструкция позволяет легко разбирать устройство для замены фильтров. Основание Budding выполняет роль настольной лампы, создавая мягкое освещение для уютной атмосферы.

Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны

Кроме того, устройство может использоваться как ваза, позволяя закрепить стебель цветка и создавать красивые композиции.

Дизайн Budding вдохновлён природой и напоминает росток, что делает его привлекательным для любителей минимализма. Хотя Budding пока существует только в виде концепта, он уже вызвал интерес у поклонников нестандартных решений.

Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны Дизайнер создал пылесос Budding в виде вазы для икебаны

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