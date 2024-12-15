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Дизайнер представил, как может выглядеть первый складной смартфон Nothing

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Дизайнер Саранг Шетх предложил свою версию первого складного смартфона компании Nothing под названием Fold (1). Он считает, что устройство должно сохранить узнаваемые черты бренда, включая уникальную подсветку Glyph.

Дизайнер представил, как может выглядеть первый складной смартфон Nothing

По его мнению, Nothing Fold (1) будет иметь 6,5-дюймовый внешний экран и 8,37-дюймовый внутренний дисплей, а задняя панель будет выполнена в стиле предыдущих моделей с динамической подсветкой.

Дизайнер представил, как может выглядеть первый складной смартфон Nothing

Особенностью концепта стал дисплей, встроенный в шарнир, который сможет работать как светодиодная полоса и отображать уведомления.

Шетх также предложил идеальные характеристики для Fold (1): флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт, а также предполагаемую цену чуть более 100 тыс. рублей.

Дизайнер представил, как может выглядеть первый складной смартфон Nothing

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