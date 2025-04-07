Дизайнер Крейг Пинто представил телефон-ноутбук Kimera с ИИ

Представлена Kimera — уникальное устройство, сочетающее в себе элементы телефона и ноутбука, а также напоминающее старые портативные игровые консоли.

Эта консоль с искусственным интеллектом создана, чтобы помочь пользователям отвлечься от социальных сетей и разработать свои собственные интересы, по крайне мере так считает дизайнер Крейг Пинто, который и придумал, каким может быть такое устройство.

Kimera предлагает альтернативу бездумному скроллингу, позволяя пользователям создавать сюжетные игры, короткометражные фильмы и анимацию.

Устройство нацелено на решение проблемы зависимости от социальных сетей, помогая сосредоточиться на творчестве и самовыражении.

Консоль имеет эргономичный дизайн и оснащена OLED-дисплеем, интерактивным экраном и сенсорной клавиатурой. Она весит 450 г и имеет размеры 150 x 180 x 10 мм, обеспечивая длительное время работы — до 10 часов. Управлять Kimera легко благодаря тактильным кнопкам и отзывчивому сенсорному экрану.

Дизайнер уверен, что Kimera станет инструментом для творчества, позволяя пользователям перейти от бесконечного потребления контента к его созданию.

Планируемая цена устройства составит 349 долларов, и хотя подробности о внутренних характеристиках пока неизвестны, рендеры уже вызывают интерес.