Дизайн смартфона OPPO PEYMOO просочился через TENAA

Новый смартфон OPPO с номером модели PEYM00 недавно прошел сертификацию TENNA на прошлой неделе, которая раскрыла некоторые ключевые детали этого грядущего устройства. Теперь список обновлен рендерами телефона.

На изображении показан большой прямоугольный модуль камеры на задней панели телефона, который покрывает ширину устройства и почти одну треть высоты устройства. На левой стороне модуля расположены три датчика камеры, расположенные вертикально.

На правой стороне модуля камеры есть логотип «09-K», который указывает на то, что этот будущий смартфон OPPO может быть частью K-серии. У устройства будет кнопка питания на правой стороне, а клавиши регулировки громкости — слева.

Что касается спецификаций, листинг показал, что телефон оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Full-HD + AMOLED с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Он также будет иметь датчик отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности.

Под капотом он будет работать на SoC MediaTek Dimensity 1200. Телефон имеет 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Что касается настройки камеры, на задней панели будет 64-мегапиксельный первичный датчик, 8-мегапиксельный вторичный объектив и 2-мегапиксельная третичная камера. На лицевой стороне устройства будет 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Устройство, вероятно, будет работать под управлением операционной системы Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом ColorOS. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4400 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку, но подробности о нем пока не известны.

OPPO PEYM00, который, вероятно, станет частью линейки K-серии от китайской компании, будет доступен в трех цветовых вариантах — черном, серебристом и синем. Учитывая, что телефон уже прошел сертификацию TENAA, он, скорее всего, скоро станет официальным.

Источник — Astera.