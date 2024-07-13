Дизайн следующих умных часов Xiaomi Smart Band 9 представлен на изображениях

Умные часы Xiaomi Smart Band 9, которые еще не вышли, уже показали на изображениях.

На сайте Reddit пользователь поделился изображениями, которые предположительно показывают, как будут выглядеть эти новые часы.

Казалось бы, они очень похожи на предыдущую модель, почти идентичны. Но это не значит, что они не будут иметь никаких изменений.

Ожидается, что у Smart Band 9 будет более яркий дисплей с яркостью до 1200 нит, что в два раза больше, чем у предыдущей модели.

Однако разрешение и размер дисплея останутся прежними. Также предполагается, что новые часы будут иметь более долговечную батарею, которая позволит им работать до 21 дня без подзарядки.