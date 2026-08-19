Дистрибьюторы заказали всю первую партию ПК Asus с RTX Spark

Партнеры-дистрибьюторы оформили предварительные заказы на всю первую партию компьютеров Asus, оснащенных новой однокристальной системой Nvidia RTX Spark. В связи с высоким спросом со стороны партнеров производитель заказал сборку дополнительных устройств.

В линейку входят ноутбуки Asus ProArt P16 и ProArt P14, а также компактный компьютер ProArt Mini PC. Начало розничных продаж запланировано на осень, однако точная дата пока не объявлена.

В основе устройств лежит Nvidia RTX Spark, объединяющая графический процессор Blackwell с 6144 вычислительными ядрами и 20-ядерный центральный процессор Grace. Объем общей памяти достигает 128 ГБ, а заявленная производительность при выполнении задач искусственного интеллекта — одного петафлопса.

По данным производителя, компьютеры смогут локально запускать ИИ-модели, содержащие до 120 млрд параметров. Стоимость устройств и полный список регионов продаж Asus пока не раскрыла.