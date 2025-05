Disney представила дроида ко Дню «Звёздных войн» за $3000

Disney выпустила ограниченную серию дроида G1T4-M1N1, созданного к Дню «Звездных войн». Новинка вдохновлена образом культового R2-D2 и стоит $2875, сообщает издание Gizmodo. Производством устройства занималась компания Piaggio Fast Forward.

Дроид оснащён Bluetooth-колонками для воспроизведения музыки, камерами и сенсорами, которые позволяют распознавать владельца и следовать за ним со скоростью до 10 км/ч. Встроенный отсек рассчитан на транспортировку до 9 кг груза. Устройство может работать до семи часов без подзарядки и управляется через приложение, доступное для iOS и Android. Владельцы могут персонализировать дроида, задавая ему имя и настраивая поведение.

Disney уточняет, что возврат или обмен товара невозможен. Презентация G1T4-M1N1 проходит в Disney Store на Таймс-сквер в Нью-Йорке и продлится до 6 мая. Заказы уже доступны онлайн.

День «Звездных войн» традиционно отмечается 4 мая. Праздник получил широкую популярность благодаря игре слов «May the Fourth» и знаменитой фразе франшизы: «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»).