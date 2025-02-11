Дипфейки и автоматизация: как AI меняет мобильные приложения

Создание дипфейков, автоматический фотошоп и отправка сгенерированных сообщений стали доступны на телефонах благодаря решениям на базе искусственного интеллекта.

Разработчик мобильных приложений Алексей Гурин отметил, что, хотя пользователям открываются новые возможности, с этим растут и риски.

Гурин пояснил, что важно отличать реальные полезные функции AI от маркетинговых уловок. Пользователи должны оценивать, решают ли новые функции какие-либо проблемы, прежде чем обновлять приложения.

Он также добавил, что плохая адаптация технологий и низкая настраиваемость могут вызывать раздражение у пользователей, но в будущем AI-решения станут более интегрированными и удобными.