DimaViper назвал Honor X7d подходящим лишь для базовых задач

Бюджетный смартфон Honor X7d можно рассматривать к покупке только в качестве устройства для звонков и простых повседневных задач. Такое мнение высказали на YouTube-канале DimaViper, где вышел обзор модели.

По словам ведущего, Honor X7d поставляется с достаточно богатой комплектацией. В коробке пользователь получает защитную плёнку, уже наклеенную на экран, зарядное устройство мощностью 35 Вт, кабель Type-C, скрепку для SIM-лотка и прозрачный силиконовый чехол. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, однако слот для карты памяти отсутствует. В обзоре использовалась версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Устройство оснащено IPS-дисплеем диагональю 6,77 дюйма с частотой обновления 120 Гц, однако разрешение ограничено HD+. Экран имеет слегка изогнутую форму, что, по мнению автора обзора, может понравиться не всем пользователям.

Отдельно был отмечен аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. По оценке обозревателя, смартфон способен проработать без подзарядки от двух до двух с половиной дней при умеренной нагрузке. За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, который, как уточняется, не предназначен для игр, но справляется с базовыми задачами и повседневным использованием.

Основная камера Honor X7d получила модуль на 108 Мп, однако лишена оптической стабилизации. Запись видео возможна только в формате 1080p при 30 кадрах в секунду. Качество фото и видео в обзоре оценили как среднее для своего ценового сегмента.

Среди особенностей устройства выделили наличие отдельной кнопки ИИ, с помощью которой можно выполнять быстрые действия, включая очистку оперативной памяти, запуск приложений или создание скриншотов. В качестве преимуществ смартфона были названы низкая цена, хорошая комплектация, громкий звук, яркий экран и ёмкий аккумулятор. При этом отмечено отсутствие полноценной защиты от воды и невозможность расширения памяти.