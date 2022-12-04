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Диагональ внешнего экрана Samsung Galaxy Z Flip5 вырастет более чем в 1,5 раза

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Samsung Galaxy Z Flip, как и все раскладные смартфоны прошлого времени имели небольшие внешние экраны, на которых отображалась только самая необходимая информация.
Но следующее поколение популярной «раскладушки» получит большой дисплей, об этом заявил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг.

Так, в Galaxy Z Flip5 будет дисплей 3-дюйма, тогда как сейчас в Flip4 установлен 1,9-дюймовый экран.

Можно предположить, что с увеличением внешнего экрана вырастет размер и самого смартфона, который станет шире и длиннее.

Samsung Samsung Galaxy Z Flip5
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