Детские часы HONOR CHOICE Kids Watch Plus оценили в РФ в 6,5 тыс. рублей

Сеть М.Видео-Эльдорадо предлагает новые детские часы HONOR CHOICE Kids Watch Plus, которые помогут родителям оставаться на связи с детьми, а детям — насладиться удобным и безопасным гаджетом для общения, игр и активного отдыха.

Основные функции часов включают видеозвонки в 4G с HD-камерой, что позволяет родителям видеть и слышать своего ребенка в любое время.

Часы также обеспечивают точный контроль местоположения с помощью восьми инструментов геолокации, включая GPS и ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать передвижения ребенка и устанавливать безопасные зоны.

Аккумулятор на 850 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а защитный корпус с влагозащитой IP68 гарантирует надежность в любых условиях.

Функция «белых списков» звонков позволяет родителям контролировать, с кем может общаться ребенок, а режим фокусировки отключает уведомления во время учебы.

Кроме того, часы имеют режим спортивных тренировок для поощрения активности и функцию поиска, если ребенок потеряет устройство. Закрытая операционная система защищает данные от взлома и нежелательного контента.

Цена на часы составляет 6 499 рублей с учетом скидки в 1 000 рублей до 24 февраля.