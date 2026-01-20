Дети чаще всего просят у ИИ-Деда Мороза игры и электронику

Телефонному ИИ-Деду Морозу, разработанному в «Т-Технологиях», за новогодний сезон поступило более 500 тыс. звонков. На сайте Известия рассказали что сервис принимал обращения детей со всей России с 18 декабря 2025 года по 15 января 2026-го. По данным пресс-службы Т-Банка, по сравнению с предыдущим сезоном число звонков увеличилось более чем в семь раз.

В компании уточнили, что в этот период сервисом воспользовались 184 тыс. пользователей, а суммарная продолжительность разговоров превысила 950 тыс. минут. Такой объем общения сопоставим примерно с двумя годами непрерывных телефонных разговоров.

Чаще всего дети просили у виртуального Деда Мороза игры и игрушки — на эту категорию пришлось 31% обращений. На втором месте оказалась электроника с долей 23%. Далее следовали просьбы о домашних животных (10%), спортивном инвентаре (8%) и сладких подарках (7%). Запросы, связанные с деньгами или другими «взрослыми» подарками, составили лишь 1,5% от общего числа обращений.

Среди наиболее необычных пожеланий были названы 10 тыс. роблоксов, 100 тыс. эскимо, 100 кг пельменей, 10 кг золота и 10 кг красной икры. Отдельно фиксировались просьбы, адресованные родителям. Для мам дети заказывали iPhone, блестящие сумки, большие участки с домами, готовые салаты, автомобили и новую кухню. Папам желали закрытия ипотеки, коллекционные автомобили, обновление гардероба и яхты.

Телефонный ИИ-Дед Мороз представляет собой голосовой сервис на базе искусственного интеллекта. В его основе используются система синтеза и распознавания речи VoiceKit, языковая модель T-Pro и v2v-движок нового поколения. Эти технологии обеспечивают более точную обработку звука и быструю реакцию на реплики собеседника. В ходе разговора сервис в реальном времени уточняет новогодние желания ребенка, интересуется увлечениями, любимыми фильмами и семейными традициями, а также принимает стихи и песни.

В рамках новогодней кампании номер телефона ИИ-Деда Мороза размещали на специальных почтовых ящиках для писем в отделениях «Почты России» в городах с усадьбами Деда Мороза, на уличных баннерах, а также рядом с вольерами северных оленей в Московском зоопарке. После завершения разговора родителям направлялась запись звонка.