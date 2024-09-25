Депутат Немкин рассказал о приложениях с вирусами на смартфонах россиян

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике, в беседе с РИА Новости рассказал о рисках, связанных с приложениями на мобильных телефонах, которые могут быть заражены вирусами.

Он отметил, что особенно опасны программы, которые запрашивают слишком много разрешений. Такие приложения могут выглядеть как безобидные игры или утилиты, но их цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли и банковская информация.

Установка таких приложений может привести к потере контроля над личными данными, которые могут быть использованы злоумышленниками для кражи денег.

Немкин также упомянул, что некоторые приложения требуют доступ к функциям смартфона, которые не нужны для их работы, например, к камере или геолокации. Эти приложения могут использовать собранные данные для таргетированной рекламы или даже продавать их другим компаниям, что ставит под угрозу личную безопасность пользователей.

Опасность представляют и фальшивые приложения, которые имитируют популярные сервисы. Пользователи могут скачать такое приложение, думая, что это официальное, например, банковское, а на самом деле установить вредоносную программу, которая будет красть логины и пароли. Эти подделки часто распространяются через непроверенные источники.

Кроме того, программы, которые показывают навязчивую рекламу или имеют встроенное нежелательное ПО, также могут показаться безопасными, но на самом деле они могут снижать производительность устройства и перенаправлять пользователей на мошеннические сайты. Это увеличивает риск заражения смартфона вирусами и других вредоносных программ.