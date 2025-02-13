Депутат Немкин: мошенники создают фейковые сайты с подарками к 14 февраля

Перед праздником 14 февраля мошенники активно запускают фейковые сайты для доставки цветов и подарков, чтобы красть персональные данные пользователей.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники копируют дизайн известных интернет-магазинов и размещают рекламу с заманчивыми скидками.

По словам депутата, такие сайты могут публиковать поддельные отзывы и использовать фальшивые контактные данные. Когда клиент оформляет заказ, сайт требует ввести полную информацию банковской карты, включая CVV-код, под предлогом оплаты, но на самом деле данные попадают мошенникам.

Также иногда сайты перенаправляют пользователей на страницы, имитирующие банковские сервисы, где просят ввести код из SMS, что дает злоумышленникам полный доступ к счету.

Немкин отметил, что даже если деньги не списываются сразу, украденные данные могут быть использованы для последующих атак или перепроданы на черном рынке.

Депутат рекомендовал соблюдать основные правила безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, делать покупки только на проверенных сайтах и обращать внимание на наличие HTTPS в адресной строке. Если интернет-магазин предлагает товары по низким ценам или требует предоплату, это должно насторожить.

Источник: РИА Новости.