Главная » Новости

Депутат Госдумы выступила против платной подписки на электронные дневники

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой решить вопрос платного доступа к электронным дневникам школьников, сообщает RTVI.

Ранее родители жаловались, что вынуждены платить за просмотр успеваемости, домашних заданий и рейтингов детей в приложении «Дневник.ру». Стоимость подписки выросла с 149 до 499 рублей в месяц на одного ребёнка. Бесплатный доступ сохраняется только у учеников, что, по словам Останиной, создаёт трудности, особенно для первоклассников без личных телефонов. Депутат назвала ограничение доступа родителей к информации недопустимым.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.