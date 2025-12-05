Депутат Госдумы выступила против платной подписки на электронные дневники

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой решить вопрос платного доступа к электронным дневникам школьников, сообщает RTVI.

Ранее родители жаловались, что вынуждены платить за просмотр успеваемости, домашних заданий и рейтингов детей в приложении «Дневник.ру». Стоимость подписки выросла с 149 до 499 рублей в месяц на одного ребёнка. Бесплатный доступ сохраняется только у учеников, что, по словам Останиной, создаёт трудности, особенно для первоклассников без личных телефонов. Депутат назвала ограничение доступа родителей к информации недопустимым.